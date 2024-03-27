عبر مطار العريش المصري... شحنة مساعدات إنسانية من روسيا إلى غزة

أقلعت طائرة "إيل-76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية محملة بالمساعدات الإنسانية من الشعب الروسي إلى مطار العريش المصري تمهيدا لنقلها إلى الأهالي في قطاع غزة.

وتم جمع هذه الشحنة من المساعدات الإنسانية بمبادرة حكومة جمهورية قراتشاي – شركيسيا وتحتوي على الحبوب والدقيق والسكر ومنتجات أخرى الصالحة للتخزين طويل الأجل. فضلا عن وسائل النظافة الشخصية ويبلغ الوزن الإجمالي للشحنة أكثر من 29 طنا.

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ومن المقرر بعد وصول الشحنة الإنسانية الروسية إلى أراضي جمهورية مصر العربية أن يتم تسليمها لممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري، الذين سينقلونها بدورهم إلى قطاع غزة.



في المجمل ومنذ بداية المهمة الإنسانية، تم تنفيذ 20 رحلة جوية لوزارة الطوارئ الروسية وتسليم أكثر من 480 طنا من المواد الغذائية والأدوية والملابس وغيرها من المواد الأساسية. (RT)