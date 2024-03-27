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عربي-دولي
بعد هجوم موسكو الدامي.. منظمة تتأهب لدعم روسيا
Lebanon 24
27-03-2024
|
03:09
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تتحضر منظمة معاهدة الأمن الجماعي لتحديث أدواتها في مكافحة الإرهاب، بعد الهجوم الكبير الذي استهدف مركزا تجاريا، وأودى بحياة 137 شخصا في ضواحي موسكو.
ووفق محللين سياسيين، فإن المنظمة التي تأسست بعضوية روسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وبيلاروسيا وأرمينيا (علقت أرمينيا عضويتها في شباط 2024)، باتت في "امتحان صعب" حول فائدتها في حفظ الأمن.
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وأصدرت المنظمة بيانا أدانت الهجوم الإرهابي على موسكو، ودعا أمينها العام، إيمانغالي تاسماغامبيدوت، في تصريحات لوكالة "تاس"، إلى إنشاء أدوات لمكافحة الإرهاب، قائلا إن ما حدث يطرح مهمة تطوير أدوات فعالة لجميع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي لمواجهة هذا التهديد.
واتهم تاسماغامبيدوت أطرافا دولية باستخدام الإرهاب لتحقيق أهدافها، خاصة أنه "لم يتم بعد وضع تعريف مقبول بشكل عام للإرهاب، مما يجعل من الصعب تنسيق تصرفات الدول الوطنية في مكافحة هذه الظاهرة.. الأسباب واضحة، يستخدم عدد من الجهات الفاعلة الدولية الإرهاب لتحقيق مصالحها الجيوسياسية".
ومما يزيد من تحفّز المنظمة لتطوير أدواتها والتعاون بين دولها، أن 4 من بين المتهمين بالتورط في الهجوم على مركز "كروكس سيتي" التجاري من طاجيكستان، العضو في المنظمة، بعضهم يقيم بشكل غير قانوني في روسيا.
وأسفر الهجوم، الذي وقع الجمعة، عن مقتل 137 شخصا وإصابة 180 آخرين، بعدما أطلق المهاجمون النار على الحضور في مركز "كروكس سيتي" في ضواحي موسكو.
وأعلن تنظيم داعش، فرع "داعش خراسان"، ومقره أفغانستان، المسؤولية عن الهجوم، متعهدا بالمزيد من العمليات. (سكاي نيوز)
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