فيديوهات لقطارات بعلم مصر في الولايات المتحدة.. فما تفسيرها؟

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو حديثا يظهر من خلاله سير إحدى عربات سكك حديد مصر على قضبان السكك الحديدية في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأميركية.

الفيديو طرح تساؤلات عديدة حول ما إذا كانت مصر تقوم بتوريد قطارات إلى أميركا.





وحسب موقع "القاهرة 24" فإن وزارة النقل المصرية تعاقدت في وقت سابق مع شركة "وابتك" الأميركية (جنرال إلكتريك سابقا) لتوريد صفقة جرارات أميركية إلى مصر على فترات متباعدة، وتم وصول أول قطار في شهر كانون الثاني من العام الماضي 2023، ثم تم استقبال نحو 39 جرارا آخر على مرحلتين، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 100 جرار جديد لصالح هيئة سكك حديد مصر، ليكون بذلك عدد الجرارات الأميركية التي وصلت إلى مصر 40 جرارا من إجمالي الصفقة.





وأوضح أن عملية توريد الجرارات الأميركية إلى مصر تأتي ضمن العقد المبرم مع شركة "وابتك" بتكلفة إجمالية قدرها 247.3 مليون يورو، شاملة الضمان والصيانة وقطع الغيار للجرارات لمدة 11 سنة وبدعم وتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار.