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عربي-دولي

فيديوهات لقطارات بعلم مصر في الولايات المتحدة.. فما تفسيرها؟

Lebanon 24
27-03-2024 | 03:21
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو حديثا يظهر من خلاله سير إحدى عربات سكك حديد مصر على قضبان السكك الحديدية في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأميركية.
الفيديو طرح تساؤلات عديدة حول ما إذا كانت مصر تقوم بتوريد قطارات إلى أميركا.


وحسب موقع "القاهرة 24" فإن وزارة النقل المصرية تعاقدت في وقت سابق مع شركة "وابتك" الأميركية (جنرال إلكتريك سابقا) لتوريد صفقة جرارات أميركية إلى مصر على فترات متباعدة، وتم وصول أول قطار في شهر كانون الثاني من العام الماضي 2023، ثم تم استقبال نحو 39 جرارا آخر على مرحلتين، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 100 جرار جديد لصالح هيئة سكك حديد مصر، ليكون بذلك عدد الجرارات الأميركية التي وصلت إلى مصر 40 جرارا من إجمالي الصفقة.


وأوضح أن عملية توريد الجرارات الأميركية إلى مصر تأتي ضمن العقد المبرم مع شركة "وابتك" بتكلفة إجمالية قدرها  247.3 مليون يورو، شاملة الضمان والصيانة وقطع الغيار للجرارات لمدة 11 سنة وبدعم وتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار.
 
 
@justimexr01 #railways #virginiarailways #egyptianrailways ♬ original sound - Justin.ct_
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وفيما يتعلق بما تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور إحدى عربات سكك حديد مصر في فيرجينيا، فإن هذا الجرار يقع ضمن صفقة جرارات القطارات لأمريكية التي سيتم توريدها إلى مصر خلال الفترة الراهنة، حيث من المقرر أن تتسلم مصر صفقة جديدة لاستكمال باقي الـ100 جرار المتفق عليها.


وتعمل شركة "وابتك" على تصنيع الجرارات التي يتم توريدها إلى مصر، ثم تقوم بتشغيلها تجريبيا على أحد قضبان السكك الحديدية هناك قبل توريدها مباشرة إلى مصر، لضمان جودة تصنيع الجرار وجاهزيته للعمل على الفور، حسبما ذكرت مصادر مطلعة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر. (RT)

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