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آخر التطورات في غزة: شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على خان يونس ورفح

Lebanon 24
27-03-2024 | 03:58
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أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين في سلسلة غارات وقصف مدفعي اسرائيلي استهدف خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

يأتي هذا في الوقت الذي اقتحمت فيه القوات الإسرائيلية مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس واعتقلت كوادر طبية ونازحين من داخل المستشفى وفي محيطه.
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كما شهد محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، اشتباكات وقصف مدفعي إسرائيلي، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وذكرت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة أن "الكوادر الطبية والفنية والادارية وآلاف النازحين لا يزالون داخل المستشفى، وليست لديهم كميات كافية من مياه الشرب والطعام وحليب الاطفال، وحياتهم في خطر".

ومنذ بدأت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل، تنفّذ القوات الإسرائيلية باستمرار عمليات عسكرية داخل مستشفيات في القطاع بحثاً عن مقاتلين فلسطينيين. (سكاي نيوز)


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