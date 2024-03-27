رجل يقتل زوجته طعنا بسكين ويجرح والدتها وصديقتها

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قتل مواطن يحمل جنسية قرغيزستان زوجته طعنا بسكين خلال مشاجرة نشبت في مكان سكنهما في موسكو وأصاب والدتها وصديقتها بجروح كما ألحق بنفسه إصابات جسدية، وتم فتح تحقيق في الحادث.وذكر المكتب الصحفي لمديرية التحقيقات الرئيسية في العاصمة موسكو لوكالة "تاس" أنه تم فتح قضية جنائية على أساس الجرائم المنصوص عليها في البند 1 من المادة 105 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية (جرم القتل)، والبند 3 من المادة 30 والجزء 2 من المادة 105 (محاولة قتل شخصين أو أكثر)".وبحسب المحققين في القضية، فإن الرجل طعن زوجته عدة مرات خلال المشاجرة، ما أدى إلى وفاتها في مكان الجريمة. كما هاجم والدة زوجته وصديقتها وأصابهما بالسكين.وبعد ذلك ألحق الرجل ضررا جسديا بنفسه. وهو حاليا في المستشفى. وبعد موافقة الأطباء سيتم نقله إلى قسم العاصمة التابع للجنة التحقيق لإجراء التحقيق معه.وذكر البيان الصحفي أن "المحققين فحصوا مكان الحادث، وضبطوا سكينا، وأمروا بإجراء الفحوصات، كما سيتم أيضا فحص الموقوف للتأكد من التزامه بقوانين الهجرة في البلاد". (RT)