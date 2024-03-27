بفضل تكتيك بسيط.. ترامب بطريقه للإفلات من محاكمته قبل الانتخابات إليكم التفاصيل

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بفضل الطعون القضائية والاستناد أحيانا إلى حجج غير أكيدة، يبدو أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في طريقه للإفلات من غالبية محاكماته الجنائية قبل الانتخابات الرئاسية.يبذل المرشح الجمهوري الملاحق بأربع دعاوى والذي بات من المؤكد أنه سينافس جو بايدن في تشرين الثاني المقبل، كل ما بوسعه لتأخير محاكماته قدر الإمكان. حتى حين لا يحقق فوزا، فإن الوقت الذي يمر في مناقشة كل طعن يقدمه، يقربه أكثر من هذا الهدف.هكذا في نيويورك حيث تتم محاكمته بتهمة دفع مبالغ سرية لممثلة أفلام إباحية في 2016، سيكون دونالد ترامب كسب ثلاثة أسابيع من خلال الاحتجاج على تقديم آلاف الصفحات من الوثائق مؤخرا، رغم عدم وجود أي تأثير حقيقي على الملف.والاثنين حدد القاضي 15 نيسان موعدا لافتتاح هذه المحاكمة، وهي الوحيدة من بين المحاكمات الأربع التي لها موعد محدد.في جورجيا (جنوب شرق)، نجح دونالد ترامب و14 شخصا آخرون، تجري محاكمتهم بتهم القيام بمحاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات 2020 في هذه الولاية الرئيسية، في إجبار المحكمة على تخصيص أسابيع طويلة للنظر في تضارب محتمل في مصالح المدعية العامة بسبب علاقة حميمية لها مع محقق.أخيرا، رفض القاضي بشكل مشروط انسحاب المدعية في 15 آذار لكن لم يتم تحديد موعد لهذه المحاكمة بعد، بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على نشر لائحة الاتهام."مهل مفرطة"وتمكن ترامب من تأجيل محاكمته الفيدرالية في واشنطن إلى أجل غير مسمى، أيضا بتهمة التدخل في الانتخابات عام 2020، والتي كان يفترض أن تبدأ في 4 آذا ، من خلال الحصول على قرار من المحكمة، على أن تنظر المحكمة العليا في مسألة الحصانة الجنائية التي يؤكد أنه يحظى بها بصفته رئيسا سابقا. ومن غير المرتقب أن تبت أعلى هيئة قضائية في البلاد في هذا الأمر قبل حزيران أو حتى تموز.وقال المدعي الفيدرالي السابق أندرو وايزمان المشارك في تأليف كتاب نشر في شباط حول التهم الموجهة إلى ترامب "هذا جزء من النظام لا يرغب فيه معظم المتهمين في الذهاب إلى المحاكمة أو تأخيرها قدر الإمكان"، لكنه يأسف لـ"التأخير المفرط" من جانب بعض الهيئات القضائية.ويعتبر اندرو وايزمان أنه من "غير المبرر" ألا تكون المحكمة العليا قد حددت جدولا زمنيا معجلا لمسألة الحصانة وندد بأخطاء القاضية في المحاكمة الفيدرالية في فلوريدا (جنوب شرق) حيث يواجه الرئيس السابق اتهامات حول طريقة التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.وقال مدع فيدرالي سابق آخر هو دانيال ريتشمان الأستاذ في جامعة كولومبيا "هذه تكتيكات كلاسيكية لمتهم لا يريد المثول أمام المحكمة"."حيل"في فلوريدا، طلب المدعون في 11 آذار من القاضية أن ترفض بدون إمكانية الاستئناف طلب إلغاء الملاحقة القضائية الذي أصدره دونالد ترامب بموجب ما اعتبره "الحصانة" في قضية الوثائق السرية، بهدف "عدم تشجيع مثل هذه التكتيكات المماطلة".في هذا الملف، ذهب الدفاع إلى حد اللجوء إلى القاعدة غير المكتوبة لوزارة العدل بالامتناع عن توجيه أي اتهامات قد تنطوي عليها تداعيات سياسية في الستين يوما التي تسبق انتخابات كبرى.وأوضح المدعون أن هذه القاعدة تطبق عند بدء ملاحقات قضائية لكن ليس خلال محاكمة جارية.(العربية)