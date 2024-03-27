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عربي-دولي
زاخاروفا تتهم واشنطن: أنتم خلقتم داعش
Lebanon 24
27-03-2024
|
04:51
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة دفعت نفسها إلى طريق مسدود تماماً بتصريحاتها حول تورط تنظيم داعش (المحظور في روسيا) في الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي هول" بضواحي موسكو.
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وقالت زاخاروفا لإذاعة "سبوتنيك"، اليوم: "حقيقة أن الأميركيين في أول 24 ساعة بعد الهجوم، حتى قبل إخماد الحريق، بدأوا بالصراخ أن هذه ليست أوكرانيا، أعتقد أن هذا دليل، لا أستطيع تصنيف هذا بأي طريقة أخرى، فهو بحد ذاته دليل".
وأضافت: "النقطة الثانية هي صيحات الولايات المتحدة أن هذا هو بالتأكيد تنظيم داعش الإرهابي المحظور، بالطبع السرعة التي فعلوا بها كل هذا مذهلة"، مشيرة إلى أنه خلال بضع ساعات فقط تمت دعوة الصحافيين والإعلان عن النتيجة التي توصلت واشنطن إليها حول من المتورط في هذا الهجوم الإرهابي الدموي الرهيب.
وتابعت: "يبدو لي أنهم قادوا أنفسهم إلى طريق مسدود تماماً، لأنه بمجرد أن بدأوا بالصراخ أن هذا "داعش"، تذكر جميع الأشخاص المتخصصين في العلاقات الدولية، وهم علماء وخبراء سياسيون، وطلبوا من الجميع أن يتذكروا، ما هو "داعش"؟ أنتم أنفسكم تقفون وراء "داعش"، أنتم - الولايات المتحدة وبريطانيا - خلقتموه بأنفسكم".
هذا ووقع الحادث الإرهابي مساء 22 آذار الجاري في مجمع العروض الترفيهية "كروكوس سيتي هول" في كراسنوغورسك بضواحي موسكو، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 139 شخصاً، وتم اعتقال 11 شخصاً متورطين في الهجوم، بينهم منفذو الهجوم الأربعة. (العربية)
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