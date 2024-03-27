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عربي-دولي

وزير إسرائيلي يُهاجم بايدن: يفضل السنوار على نتنياهو

Lebanon 24
27-03-2024 | 06:08
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هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الرئيس الأميركي جو بايدن، على خلفية تأزم العلاقات بين البلدين، قائلا إن بايدن "يفضل نهج يحيى السنوار على نهج بنيامين نتنياهو".

وقال بن غفير في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" إن "بايدن يفضل نهج رشيدة طليب، النائبة الديمقراطية من أصل فلسطيني، ويحيى السنوار، رئيس حركة حماس في غزة، على نهج نتنياهو وبن غفير".
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وأضاف بن غفير: "كنت أتوقع ألا يتبع رئيس الولايات المتحدة خطهم، بل أن يتبع خطنا"، وقال: "إن الرئيس الأميركي مخطئ للغاية".

وأوضح بن غفير أن بايدن سعى باستمرار إلى فرض قيود على إسرائيل وتحدث عن حقوق الطرف الآخر، الذي يشمل "العديد من الإرهابيين الذين يريدون تدميرنا"، وفق تعبيره.

وتشهد العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية توترا غير مسبوق في تاريخ العلاقات بين البلدين الحليفين، على خلفية الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر في غزة.

وكانت الولايات المتحدة امتنعت عن استخدام حق النقض في مجلس الأمن بخصوص وقف إطلاق النار في غزة، ما أثار امتعاضا واسعا في إسرائيل، التي ردت على الخطوة الأمريكية بإلغاء زيارة كانت مقررة هذا الأسبوع لمسؤولين إسرائيليين وكبار مستشاري نتنياهو إلى واشنطن.
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