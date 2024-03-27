22
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بالصور في دولة عربيّة... جرحى بانفجارات في 3 محطات صرف صحي
Lebanon 24
27-03-2024
|
06:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت 3 محطات صرف صحي في مصر انفجارات هائلة أسفرت عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم لمستشفيي الخانكة والسلام لتلقي العلاج.
وأوضحت المعاينة الأولية لانفجار 3 محطات صرف صحي في آن واحد في الخانكة والمرج والخصوص، أن "السبب تسريب غاز في خطوط الصرف بالتنسيق مع صرف القاهرة داخل محطة في الخصوص ومتصلة بالقلج بالخانكة والمرج بالقاهرة".
Advertisement
وكشفت المعاينة "حدوث تسرب غاز في خط صرف 1200م الخاص بشركات البترول في خطوط صرف القاهرة الكبرى عبر خطوط أنابيب ولقد حدث اختلاط خطوط الصرف بالمواد البترولية مما أدى إلى حدوث التسريب وحريق بالمحطة جرى السيطرة على الحريق بالخصوص والقلج".
وتبيّن أن "محطة الخصوص التي شهدت الواقعة تخدم محطات القلج والمرج وعندما حدث تسريب في المحطة أثر على الباقي وجار الآن تشغيل 60% من المحطة". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة شخص واحدٌ فاز بـ"اللوتو"... المبلغ كبير جدّاً إليكم كم بلغت الجائزة الأولى
Lebanon 24
بالصورة شخص واحدٌ فاز بـ"اللوتو"... المبلغ كبير جدّاً إليكم كم بلغت الجائزة الأولى
14:10 | 2024-03-26
26/03/2024 02:10:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة وزوجها الممثل يُرزقان بابنتهما الأولى... شاهدوا هذه الصورة من المستشفى
Lebanon 24
فنانة وزوجها الممثل يُرزقان بابنتهما الأولى... شاهدوا هذه الصورة من المستشفى
13:14 | 2024-03-26
26/03/2024 01:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو مداهمة منزل أحد الفنانين... شاهدوا كيف حصلت العمليّة!
Lebanon 24
بالفيديو مداهمة منزل أحد الفنانين... شاهدوا كيف حصلت العمليّة!
15:28 | 2024-03-26
26/03/2024 03:28:54
Lebanon 24
Lebanon 24
من هما شهيدا "غارة سهل بوداي"؟
Lebanon 24
من هما شهيدا "غارة سهل بوداي"؟
14:56 | 2024-03-26
26/03/2024 02:56:25
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن غارة بوداي... ما هو عدد الشهداء؟
Lebanon 24
آخر خبر عن غارة بوداي... ما هو عدد الشهداء؟
12:37 | 2024-03-26
26/03/2024 12:37:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:00 | 2024-03-27
ما مصير "الدولار" في الشرق الأوسط؟ تقرير مهم جداً!
08:49 | 2024-03-27
كم بلغ الدولار اليوم في مصر؟
08:37 | 2024-03-27
هل ينقذ "قانون تيتانيك" مالك سفينة جسر بالتيمور؟
08:32 | 2024-03-27
مقتل أول جنرال بارز لحلف الناتو في أوكرانيا
08:30 | 2024-03-27
أعراضه مشابهة لكورونا.. تحذير من فيروس خطير "مختبئ" يمكن أن يعود هذا الربيع
08:20 | 2024-03-27
لماذا جلست الأميرة كيت وحيدة عند إعلانها خبر إصابتها بالسرطان؟
فيديو
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
04:44 | 2024-03-27
27/03/2024 15:01:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
03:48 | 2024-03-25
27/03/2024 15:01:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
01:53 | 2024-03-25
27/03/2024 15:01:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24