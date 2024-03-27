مرضٌ قاتل ينتشر بوتيرة سريعة... يُسبّب الوفاة وهؤلاء الأكثر عرضة للإصابة به

تنتشر عدوى بكتيرية نادرة بسرعة في اليابان، وهذه العدوى هي متلازمة الصدمة السامة للمكورات العقدية "STSS"، والتي يبلغ معدل الوفيات فيها 30%.

ووفقا لصحيفة "جابان تايمز"، فإن المرض عادة ما يسببه بكتيريا تسمى "المجموعة أ العقدية".

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وسجلت اليابان أكثر من 900 حالة مؤكدة من الإصابة بـ STSS في عام 2023، وفقًا لخدمة الصحة الوطنية في البلاد.

وفي كانون الثاني وشباط من هذا العام، تم بالفعل تسجيل 378 حالة إصابة.

هذه البكتيريا شديدة العدوى يمكن أن تسبب مرضًا خطيرًا ووفاة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا، وعادة ما يكون كبار السن في خطر متزايد.



ووفقا لمصادر، إن متلازمة الصدمة السامة للمكورات العقدية هي مرض نادر تسببه السموم التي تفرزها سلالات معينة من البكتيريا العقدية.



وعادة ما تنتج متلازمة STSS عن سلالات معينة من بكتيريا المكورات العقدية، مثل المكورات العقدية المقيحة. يمكن لهذه البكتيريا أن تدخل الجسم عن طريق الجروح أو الحروق أو بعد الجراحة. ويمكن أن تصيب الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وكذلك النساء بعد الولادة، هم أكثر عرضة للإصابة بـ STSS، بحسب موقع "ميديك فوروم".

ويتضمن علاج STSS عادة المضادات الحيوية. وتشمل أعراض متلازمة الصدمة السامة للمكورات العقدية ما يلي: ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 38.9 درجة مئوية وطفحا جلديا قد يكون أحمر ويغطي معظم الجسم وآلاما شديدة في العضلات والمفاصل واستفراغا وغثيانا وإسهالا واحمرار العينين والأغشية المخاطية وانخفاض ضغط الدم. (سبوتنيك)