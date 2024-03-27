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عربي-دولي

بسبب أميركا.. هكذا تعزّزت قوة "حماس" وتمّ عزل إسرائيل!

Lebanon 24
27-03-2024 | 11:00
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نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" تقريراً قالت فيه إنه "على غرار ما حصل في الأعوام 1948، و1967، و1976، و1981، فإن إسرائيل تعيش عزلة هذا العام أيضاً، بعد رفض الولايات المتحدة الأميركية استخدام"فيتو" ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة بمجلس الأمن.
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وقالت "يسرائيل هيوم" تحت عنوان: "لن يكون أمامنا خيار سوى خوض هذا الصراع الوجودي بمفردنا"، إنّ القرار الاميركي لا يساعد إسرائيل في مفاوضات إعادة الرهائن الإسرائيليين، واصفة تلك الخطوة بـ"التاريخية" التي تعزز موقف "حماس" وتعرقل استسلامها.
 
ولفتت إلى أن هذا ما أرادته حماس لأسابيع، صراع بين إسرائيل والولايات المتحدة، ومن المدهش أنه بعد الهجوم الضخم الذي شهدته موسكو، يقدم الأميركيون هذه الهدية لتنظيم مُسلح تصاعد مستوى تهديده حتى نفذ هجمات 7 تشرين الأول 2023، بحسب الصحيفة.

عزلة 
 
وتشير الصحيفة إلى أن تفاقم الأزمة مع الإدارة الأميركية يشكل غطاءً جيداً للعمل الإسرائيلي في رفح. وبالنظر إلى الماضي، عاشت إسرائيل في حالات عزلة، وكانت بمثابة أزمات قاتلة ولكنها تجاوزتها، مثل الحرب الإسرائيلية عام 1948 تحت الحظر الأميركي، وفي عام 1967 حاول الرئيس الاميركي ليندون جونسون إيقاف إسرائيل عندما نقل رسالة مفادها: "إذا ذهبت وحدك، ستبقى وحدك".
 
وعام 1981، خرجت إسرائيل بمفردها دون مشاركة الأمريكيين في الهجوم على المنشأة النووية في بغداد، وبعد القصف، أوقف الأميركيون توريد الأسلحة لفترة معينة، ونفس الأمر حدث في عنتيبي في تموز 1976.
 
وحذرت  نائبة الرئيس كمالا هاريس  من أنه ستكون هناك نتائج للتحرك الإسرائيلي للقضاء على كتائب حماس في رفح؛ ومن دون الخوض في تخمينات حول ما إذا كان  سيحصل انقطاع في إمدادات الذخيرة أم لا، فمن المحتمل جداً أن تتفاقم الأزمة مع الأميركيين، وسيتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تجلس وتناقش مدى أهمية دخولها إلى رفح واتخاذ قرار في المعركة مع حماس".

إقناع الأميركيين
 
ولفتت إلى أنه من الواضح أن وسائل إقناع الأاميركيين بعملية رفح قد نفدت، لأن الولايات المتحدة تركز على السكان المدنيين، مستطردة: "يبدو أن الحزب الديمقراطي اليوم يفضل الفلسطينييين على إسرائيل، حتى لو كانوا تنظيمات مسلحة".
 
كذلك، أشارت الصحيفة إلى أنه في حرب "الجرف الصامد" التي شنتها إسرائيل على غزة عام 2014، أوقف الرئيس الأسبق، باراك أوباما، إمداد المروحيات القتالية الإسرائيلية بالأسلحة.

خيار إسرائيل
 
ورأت الصحيفة أن هناك فارقاً كبيراً بين حرب تنتهي دون القضاء على حماس، وحرب تنتهي بتدمير الحركة، ولذلك فإن لا خيار أمام إسرائيل في هذا "الصراع الوجودي" غير تطبيق مقولة جونسون، أن تسير إسرائيل وحدها. (24)
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