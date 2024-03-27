Advertisement

عربي-دولي

لماذا جلست الأميرة كيت وحيدة عند إعلانها خبر إصابتها بالسرطان؟

Lebanon 24
27-03-2024 | 08:20
A-
A+
Doc-P-1179931-638471464485856310.jpg
Doc-P-1179931-638471464485856310.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جاءت الأخبار التي تفيد بأن أميرة ويلز مصابة بالسرطان وأنها بدأت العلاج الكيميائي الوقائي لحالتها صادمة للبريطانيين ولمحبي كيت ميدلتون.

وأعلنت أميرة ويلز هذا الإعلان في رسالة فيديو مؤثرة، حيث شوهدت وهي تجلس بمفردها على مقعد، مرتدية ببساطة سترة مخططة وجينز، بينما كانت تشرح الأخبار المتعلقة بصحتها مباشرة للجمهور.
Advertisement

وبينما أشادت الأم لثلاثة أطفال بزوجها الأمير ويليام في رسالتها بالفيديو، مشيرة إلى أن "وجود ويليام بجانبي هو مصدر كبير للراحة والطمأنينة أيضًا" وهي تواجه هذا التحدي الصحي، كان هناك سبب واحد هو أن تم الإبلاغ عن أنها لم تشعر بالحاجة إلى ظهوره في الفيديو أيضًا، وفق ما ذكر الإعلام البريطاني.

وأوضحت مصادر تحدثت لصحيفة "صنداي تايمز" أن الدافع وراء الظهور منفردة وإيصال الأخبار الصعبة بنفسها كان بسيطًا: "كانت كيت أكثر من قادرة على التعامل مع الأمر بنفسها، وشعرت أنه من المهم القيام بذلك".

وأوضح المصدر الملكي: "لقد كانت امرأة قوية تشارك رسالة قوية إلى الأمة. ولم تكن بحاجة إلى أن يجلس أحد بجانبها"، مضيفًا أن ويليام "كان يدعمها هي وعائلتها في الخلفية".

وأضاف أن "كيت أرادت أن تفعل ذلك بمفردها عندما يتعلق الأمر بإيصال الأخبار الحزينة إلى الجمهور". وبحسب الصحيفة فإن كيت كتبت البيان بأكمله بنفسها، إلا أن ويليام كان أكثر من داعم لاختيارها الظهور منفردًا في رسالة الفيديو المؤثرة.

وتابع المصدر الملكي: "لقد فعلت ذلك بدعمه الكامل ونصائحه، وانضم إلى جميع المحادثات حول هذا الموضوع على كل المستويات، كان قرارها الجلوس بمفردها ، ولم تكن بسبب ضغينة عليه وكان يؤيده بالكامل". (العربية)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:10 | 2024-03-27
11:00 | 2024-03-27
10:49 | 2024-03-27
10:48 | 2024-03-27
10:39 | 2024-03-27
10:30 | 2024-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24