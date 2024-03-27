لماذا جلست الأميرة كيت وحيدة عند إعلانها خبر إصابتها بالسرطان؟

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جاءت الأخبار التي تفيد بأن أميرة ويلز مصابة بالسرطان وأنها بدأت العلاج الكيميائي الوقائي لحالتها صادمة للبريطانيين ولمحبي كيت ميدلتون.وأعلنت أميرة ويلز هذا الإعلان في رسالة فيديو مؤثرة، حيث شوهدت وهي تجلس بمفردها على مقعد، مرتدية ببساطة سترة مخططة وجينز، بينما كانت تشرح الأخبار المتعلقة بصحتها مباشرة للجمهور.وبينما أشادت الأم لثلاثة أطفال بزوجها الأمير ويليام في رسالتها بالفيديو، مشيرة إلى أن "وجود ويليام بجانبي هو مصدر كبير للراحة والطمأنينة أيضًا" وهي تواجه هذا التحدي الصحي، كان هناك سبب واحد هو أن تم الإبلاغ عن أنها لم تشعر بالحاجة إلى ظهوره في الفيديو أيضًا، وفق ما ذكر الإعلام البريطاني.وأوضحت مصادر تحدثت لصحيفة "صنداي تايمز" أن الدافع وراء الظهور منفردة وإيصال الأخبار الصعبة بنفسها كان بسيطًا: "كانت كيت أكثر من قادرة على التعامل مع الأمر بنفسها، وشعرت أنه من المهم القيام بذلك".وأوضح المصدر الملكي: "لقد كانت امرأة قوية تشارك رسالة قوية إلى الأمة. ولم تكن بحاجة إلى أن يجلس أحد بجانبها"، مضيفًا أن ويليام "كان يدعمها هي وعائلتها في الخلفية".وأضاف أن "كيت أرادت أن تفعل ذلك بمفردها عندما يتعلق الأمر بإيصال الأخبار الحزينة إلى الجمهور". وبحسب الصحيفة فإن كيت كتبت البيان بأكمله بنفسها، إلا أن ويليام كان أكثر من داعم لاختيارها الظهور منفردًا في رسالة الفيديو المؤثرة.وتابع المصدر الملكي: "لقد فعلت ذلك بدعمه الكامل ونصائحه، وانضم إلى جميع المحادثات حول هذا الموضوع على كل المستويات، كان قرارها الجلوس بمفردها ، ولم تكن بسبب ضغينة عليه وكان يؤيده بالكامل". (العربية)