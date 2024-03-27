Advertisement

عربي-دولي

مقتل أول جنرال بارز لحلف الناتو في أوكرانيا

Lebanon 24
27-03-2024 | 08:32
A-
A+
Doc-P-1179934-638471471844884995.JPG
Doc-P-1179934-638471471844884995.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف ضابط روسي سابق عن مقتل جنرال بولندي بارز تابع لحلف الناتو في الأراضي الأوكرانية.

ونشرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية تقريرا للضابط المتقاعد فيكتور بارانيتس الذي أعلن عن مقتل العميد البولندي والذي يخدم ضمن قوات حلف شمال الأطلسي، آدم ماركزاك، مضيفا أن الوفاة لم يعلن عنها رسميا من قبل الحلف بل انتشرت فقط على وسائل التواصل الاجتماعي.
Advertisement

ورجح بارانيتس أن هذه الطريقة باتت متبعة لدى الحلف الغربي الذي لا يقوم بالإعلان عن قتلاه خصوصا بشكل رسمي على موقع وزارة الدفاع والمواقع العسكرية الأخرى، حيث شكك بقصة الوفاة المخترعة من قبل السلطات البولندية.

ولفت بارانيتس إلى أن القصة المنشورة بشأن وفاة الضابط البولندي غامضة ولا ترتقي إلى المستوى المطلوب، مستندا إلى الرسالة المنشورة التي تقول إن "حادثة الوفاة كانت لأسباب طبيعية وقت فراغه من الخدمة"، وأشار بارانيتس أنه على ما يبدو أن عبارة أسباب طبيعية تخفي أشياء أكثر أهمية بينها أن العميد في وقت وفاته لم يكن في الخدمة في مقر قيادة العمليات، بل كان بعيدًا عنه وكان في الأراضي الأوكرانية وتحديدا في منطقة تشاسوف يار، حيث اصطحبه القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال ألكسندر سيرسكي، مع مجموعة من ضباط رفيعي المستوى من حلف شمال الأطلسي "للاستطلاع" ليُظهر لهم الوضع الحقيقي في الميدان.

وكشف بارانيتس أن القوات الجوية الروسية ضربت موقعا بالتزامن مع عقد اجتماع رفيع المستوى لقادة الناتو في مدينة تشاسوف يار.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:10 | 2024-03-27
11:00 | 2024-03-27
10:49 | 2024-03-27
10:48 | 2024-03-27
10:39 | 2024-03-27
10:30 | 2024-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24