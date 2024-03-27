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عربي-دولي
مقتل أول جنرال بارز لحلف الناتو في أوكرانيا
Lebanon 24
27-03-2024
|
08:32
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كشف ضابط روسي سابق عن مقتل جنرال بولندي بارز تابع لحلف الناتو في الأراضي الأوكرانية.
ونشرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية تقريرا للضابط المتقاعد فيكتور بارانيتس الذي أعلن عن مقتل العميد البولندي والذي يخدم ضمن قوات حلف شمال الأطلسي، آدم ماركزاك، مضيفا أن الوفاة لم يعلن عنها رسميا من قبل الحلف بل انتشرت فقط على وسائل التواصل الاجتماعي.
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ورجح بارانيتس أن هذه الطريقة باتت متبعة لدى الحلف الغربي الذي لا يقوم بالإعلان عن قتلاه خصوصا بشكل رسمي على موقع وزارة الدفاع والمواقع العسكرية الأخرى، حيث شكك بقصة الوفاة المخترعة من قبل السلطات البولندية.
ولفت بارانيتس إلى أن القصة المنشورة بشأن وفاة الضابط البولندي غامضة ولا ترتقي إلى المستوى المطلوب، مستندا إلى الرسالة المنشورة التي تقول إن "حادثة الوفاة كانت لأسباب طبيعية وقت فراغه من الخدمة"، وأشار بارانيتس أنه على ما يبدو أن عبارة أسباب طبيعية تخفي أشياء أكثر أهمية بينها أن العميد في وقت وفاته لم يكن في الخدمة في مقر قيادة العمليات، بل كان بعيدًا عنه وكان في الأراضي الأوكرانية وتحديدا في منطقة تشاسوف يار، حيث اصطحبه القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال ألكسندر سيرسكي، مع مجموعة من ضباط رفيعي المستوى من حلف شمال الأطلسي "للاستطلاع" ليُظهر لهم الوضع الحقيقي في الميدان.
وكشف بارانيتس أن القوات الجوية الروسية ضربت موقعا بالتزامن مع عقد اجتماع رفيع المستوى لقادة الناتو في مدينة تشاسوف يار.
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