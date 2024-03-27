كم بلغ الدولار اليوم في مصر؟

تراجع سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو 50 قرشا، ليسجل 47.35 جنيه، بدلا من 47.85 جنيه في البنك التجاري الدولي. (روسيا اليوم)



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