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إقتصاد

كم بلغ الدولار اليوم في مصر؟

Lebanon 24
27-03-2024 | 08:49
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تراجع سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو 50 قرشا، ليسجل 47.35 جنيه، بدلا من 47.85 جنيه في البنك التجاري الدولي. (روسيا اليوم)
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