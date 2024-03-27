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إقتصاد
كم بلغ الدولار اليوم في مصر؟
Lebanon 24
27-03-2024
|
08:49
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تراجع سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو 50 قرشا، ليسجل 47.35 جنيه، بدلا من 47.85 جنيه في البنك التجاري الدولي. (روسيا اليوم)
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