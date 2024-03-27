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20 مدرسة في باريس تلقت تهديدات بوجود متفجرات

Lebanon 24
27-03-2024 | 09:13
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ذكرت صحيفة فرنسية، اليوم الأربعاء، أن نحو 20 مدرسة في أنحاء باريس تلقت تهديدات بوجود قنابل يوم الأربعاء.
وجاء في المقال الذي نشر في صحيفة "باريسيان" الفرنسية، أنه "في المجمل، كانت نحو 20 مدرسة ومؤسسة مدرسية في باريس هدفًا لهذه الهجمات".
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وقالت الصحيفة في مقالها: "تحتوي رسائل البريد الإلكتروني الخبيثة، المرسلة عبر بوابة التعلم الرقمي، على تهديدات بـ "تفجير كل شيء" بالإضافة إلى رسائل حول متفجرات "سي 4" المزروعة في المبنى".
وأضافت الصحيفة أن أصحاب التهديدات يزعمون أنهم يعملون لصالح منظمة "داعش" الإرهابية. (سبوتنيك)
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