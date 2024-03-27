انحرفت عن مسارها وانقلبت.. حادث حافلة يتسبب بمقتل 5 أشخاص في ألمانيا

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لقي خمسة أشخاص حتفهم، صباح الأربعاء في حادث حافلة على طريق سريع قرب مدينة لايبزيغ بشرق ألمانيا، على ما ذكرت الشرطة لوكالة فرانس برس.وأوضح المصدر "أن الحافلة انحرفت عن مسارها وانقلبت" مشيراً إلى إصابة أكثر من اثني عشر شخصا بين ركاب الحافلة.وقالت شركة "فليكسباص" الألمانية المشغلة للحافلة لوكالة فرانس برس إن "الحافلة التي غادرت برلين متوجهة إلى زوريخ (سويسرا) كانت تقل 53 راكبا وسائقين".وأضافت في رسالة إلكترونية تلقتها وكالة فرانس برس أن "الملابسات الدقيقة للحادث لم تتضح بعد" مؤكدة "التعاون مع السلطات وخدمة الطوارئ".وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام الحافلة وهي مقلوبة على جانبها قرب صف من الأشجار. (الحرة)