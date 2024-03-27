متظاهرون يُقاطعون بايدن... ماذا قالوا له عن غزة؟

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قاطعت مجموعة من المتظاهرين الرئيس الأميركي جو بايدن خلال كلمة له في كاليفورنيا كان يتحدث فيها عن الرعاية الصحية، ليسألوه عن الوضع في غزة.وصرخ المتظاهرون بحسب صحيفة "نيويورك تايمز": ماذا عن الرعاية الصحية في غزة، ليرد بايدن بالقول: "لديهم وجهة نظر، نحن بحاجة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للحرب في غزة".وجاءت المقاطعة من مجموعة مكونة من حوالي 6 أشخاص، وصرخ أحدهم قائلا: "المراكز الصحية في غزة تتعرض للقصف".ورد بايدن بالقول: "الجميع يستحق الرعاية الصحية". (سكاي نيوز)