عالم فلك يُحدّد أوّل أيّام عيد الفطر... إليكم ما أعلنه

قال عميد معهد البحوث الفلكية في مصر الدكتور طه رابح، إن يوم الثلاثاء 9 نيسان المقبل سيكون متمما لشهر رمضان 1445 هجرية وأن الأربعاء 10 نيسان سيكون غرة شهر شوال وعيد الفطر المبارك.



وأوضح أنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة، وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية الإسلامية، حيث يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس بـ12 دقيقة في مكة المكرمة و10 دقائق في القاهرة وفي محافظات مصر بمدد تتراوح بين 10 و11 دقيقة، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين دقيقتين وعشرين دقيقة. (روسيا اليوم)

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