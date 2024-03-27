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عربي-دولي

لص سرق 63 مليون دولار من العملات المشفرة ومن ثمّ أعادها!

Lebanon 24
27-03-2024 | 10:15
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عانى قطاع العملات المشفرة من واحدة من أكبر الحوادث الأمنية هذا العام بعد أن قام أحد المتسللين بسرقة 63 مليون دولار من لعبة تعتمد على تقنية سلاسل الكتل blockchain.

وأكدت لعبة Munchables الحادثة في منشور على موقع "إكس"، وقالت إنها ستحاول وقف المعاملات.
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وأشار متخصصو بلوكتشين إلى أن المتسلل سرق 17400 من عملات إيثر تبلغ قيمتها حوالي 63 مليون دولار بالأسعار الحالية. وقد دعمت البيانات العامة حول معاملات العملات المشفرة هذا التقدير.

ومع ذلك، يبدو أن المستغل قد غير رأيه، وأعاد الأموال بالكامل في وقت لاحق من نفس اليوم، وفقاً لبيانات بلوكتشين.
 
وأعلنت Munchables أن "كافة أموال المستخدمين آمنة"، في منشور على "إكس"، مضيفة في منشور منفصل أن المتسلل لم يصر على أي شروط، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ". (العربية)

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