أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء، أنها فرضت بالتنسيق مع بريطانيا، عقوبات على شخصين و3 كيانات بتهمة جمع أموال لحركة حماس.



بدورها فرضت بريطانيا اليوم عقوبات على شخصين مرتبطين بشبكة إعلامية تدعم حركة حماس. (العربية)

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