Advertisement

عربي-دولي

أميركا وبريطانيا تفرضان عقوبات على ممولين لـ"حماس"

Lebanon 24
27-03-2024 | 10:49
A-
A+
Doc-P-1179989-638471551098089818.jpg
Doc-P-1179989-638471551098089818.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء، أنها فرضت بالتنسيق مع بريطانيا، عقوبات على شخصين و3 كيانات بتهمة جمع أموال لحركة حماس.

بدورها فرضت بريطانيا اليوم عقوبات على شخصين مرتبطين بشبكة إعلامية تدعم حركة حماس. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخزانة الأميركية: عقوبات على شبكة تمويل مرتبطة بحماس تستهدف شخصين و3 كيانات (الشرق)
lebanon 24
27/03/2024 19:23:04 Lebanon 24 Lebanon 24
دبلوماسي أوروبي: نتوقع اتفاقا بين دول الاتحاد الإثنين حول عقوبات إضافية ضد حماس ومستوطنين (العربية)
lebanon 24
27/03/2024 19:23:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير أميركي: وحدة الساحات المالية مع "حماس" تواجه بالعقوبات
lebanon 24
27/03/2024 19:23:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأسماء عقوبات على أبرز قيادات "حماس"... من شملت؟
lebanon 24
27/03/2024 19:23:04 Lebanon 24 Lebanon 24

عقوبات

حماس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:06 | 2024-03-27
12:52 | 2024-03-27
12:48 | 2024-03-27
12:41 | 2024-03-27
12:36 | 2024-03-27
12:26 | 2024-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24