شخصان تُوفيا... نقل أكثر من 100 شخص إلى المستشفى بعد تناول مكملات غذائية

أفادت وكالة أنباء "كيودو" أن عدد السكان اليابانيين الذين دخلوا المستشفى بعد تناول مكملات أرز الخميرة الحمراء من شركة الأدوية "كوباياشي" للأدوية تجاوز 100 شخص، وتم الإبلاغ عن حالتي وفاة مرتبطتين بالمكملات.

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وقالت الوكالة إن "عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفى بعد تناول المكملات قفز إلى 106، وقالت الحكومة إنها ستجري فحصا طارئا لهذا النوع من المنتجات الغذائية، التي تروج لخصائص طبية وتشمل حوالي 6000 منتج".

وذكرت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية، أنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة ثانية بسبب المكملات الغذائية. (سبوتنيك)