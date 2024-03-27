إستقالة مسؤولة أميركيّة بارزة من منصبها بسبب الحرب على غزة... هذه هويّتها

Advertisement

استقالت أنيل شيلين المسؤولة الكبيرة في وزارة الخارجية الأميركية، احتجاجا على تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، وإمداد الولايات المتحدة إسرائيل بالأسلحة.وأعلنت شيلين استقالتها من منصب مسؤولية الشؤون الخارجية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، من عملها، بعد سيل من الانتقادات والاحتجاجات على الحرب على غزة داخل أروقة الوزارة كما قالت.وقالت صحيفة واشنطن بوست، إن استقالة شيلين هي ثاني أكبر استقالة بعد خروج جوش بويل، المسؤول الكبير في الخارجية عن نقل الأسلحة للحكومة الأجنبية، مع بدايات العدوان على غزة. (عربي 21)