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"حزب الله" العراقي استهدف قاعدة عوفدا الجوية الإسرائيلية

Lebanon 24
27-03-2024 | 11:50
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أعلنت فصائل عراقية مسلحة، عن استهداف قاعدة عوفدا الجوية الإسرائيلية بطائرات مسيّرة.
 
وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها، أنّها استهدفت قاعدة عوفدا الجوية الإسرائيلية بالطيران المسيّر. (روسيا اليوم)
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