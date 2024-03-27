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عربي-دولي
"حزب الله" العراقي استهدف قاعدة عوفدا الجوية الإسرائيلية
Lebanon 24
27-03-2024
|
11:50
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أعلنت فصائل عراقية مسلحة، عن استهداف قاعدة عوفدا الجوية الإسرائيلية بطائرات مسيّرة.
وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها، أنّها استهدفت قاعدة عوفدا الجوية الإسرائيلية بالطيران المسيّر. (روسيا اليوم)
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