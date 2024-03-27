قرار بايدن بدعم وقف إطلاق النار.. أشعل الكونغرس الأميركي

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وقدم النائب الجمهوري عن نيويورك، أنتوني دي إسبوزيتو، الثلاثاء، مشروعا يقضي بأن "أي حل للصراع بين إسرائيل وحماس يجب أن يتم فقط بالتعاون والموافقة الكاملة من إسرائيل في كل خطوة من العملية".



وينص المشروع الذي نشره موقع "جويش إنسايدر" لأول مرة، على أن الولايات المتحدة "يجب أن تستمر في دعم إسرائيل، ويجب ألا تحاول إجبارها على اتخاذ أي مسار عمل يتعارض مع مصلحتها". ردود فعل غاضبة وقوية واجهها الرئيس الأميركي جو بايدن من أعضاء في الكونغرس من كلا الحزبين على خلفية عدم استخدام "الفيتو" بحق قرار مجلس الأمن الأخير بشأن غزة، ما أدى لإقراره، حيث اعتبروا أن هذا الأمر يشكّل تحولا في سياسة الولايات المتحدة بعيدا عن دعم إسرائيل.وقدم النائب الجمهوري عن نيويورك، أنتوني دي إسبوزيتو، الثلاثاء، مشروعا يقضي بأن "أي حل للصراع بين إسرائيل وحماس يجب أن يتم فقط بالتعاون والموافقة الكاملة من إسرائيل في كل خطوة من العملية".وينص المشروع الذي نشره موقع "جويش إنسايدر" لأول مرة، على أن الولايات المتحدة "يجب أن تستمر في دعم إسرائيل، ويجب ألا تحاول إجبارها على اتخاذ أي مسار عمل يتعارض مع مصلحتها".

ولم يكن الجمهوريون وحدهم الذين أدانوا الامتناع عن التصويت. وقال السيناتور جون فيترمان، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين، "إنه لأمر مروع أن تسمح الولايات المتحدة بتمرير قرار يفشل في إدانة حماس".



وانضم إلى فيترمان، الثلاثاء، النائب جوش جوتهايمر، الذي قال إنه "مصدوم" ويخشى أن عدم استخدام حق النقض "لن يؤدي سوى إلى تشجيع حماس وتأخير العودة الآمنة للرهائن".(عربي21)