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عربي-دولي

هل سيتم إعدام منفذي هجوم موسكو؟

Lebanon 24
27-03-2024 | 12:41
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أكد رئيس المحكمة الدستورية في روسيا فاليري زوركين، اليوم الأربعاء، أن المحكمة على استعداد لإبداء رأيها في مسألة عقوبة الإعدام، فقط بعد تقديم طلب رسمي من قبل الجهة المنوط بها ذلك.
وقال زوركين في تصريح لوكالة "سبوتنيك" ردًا على سؤال بهذا الخصوص: "المحكمة مستعدة للرد فقط بعد التماس رسمي من قبل الجهات المختصة بذلك الأمر".
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بدورها أوضحت الخدمة الصحفية للمحكمة لوكالة "سبوتنيك" أنه "لا يجوز للمحكمة الدستورية رفض النظر في الاستئناف إلا إذا كان لا يتوافق مع متطلبات قانون المحكمة الدستورية، ويتم تحديد تكوين هذه المتطلبات حسب فئة القضايا التي يتم تقديم الاستئناف ضمنها. على سبيل المثال، يجوز لمجموعة من النواب لا يقل عددها عن 90 نائبًا التقدم بطلب لمراجعة دستورية أحكام القانون، أما التفسيرات القانونية فتعود فقط إلى الهيئات العليا في الدولة، بما في ذلك مجلس الدوما ككل، أما التحقق من دستورية أحكام الدستور، بشكل عام، فيمكن للرئيس فقط التقدم بطلب بهذا الخصوص كرقابة أولية. (سبوتنك)
المصدر: سبوتنيك
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