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عربي-دولي

بعد حملة المقاطعة.. "بيبسي" تتخذ هذا القرار في دولة عربية كبرى

Lebanon 24
27-03-2024 | 12:48
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أقرت شركة بيبسي خصومات وتخفيضات موقتة، على أسعار بعض منتجات المشروبات الغازية بداية من اليوم الأربعاء 27 اذار 2024.


وقال تجار في مصر إن شركة بيبسي منحت التجار خصومات بنحو 20 جنيها للصندوق الواحد من عبوات الكانز العادي 330 مليلترا وهو الكانز الأكثر شعبية ومبيعا في مصر من الشركة.
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وأضافوا: "شركة بيبسي طرحت خصومات أيضا على الكانز 250 مليلترا بنحو 25 جنيها على الصندوق، وهو أيضا من أشهر الأصناف التي تحظى بمبيعات لدى الشركة".

وتابع التجار أن أسعار شركة بيبسي سيصبح صندوق كانز ستار بسعر 205 جنيهات وسعر صندوق كانز الجيب 180.5 جنيه بعد الخصومات التي تستمر حتى 31 اذار الحالي.

تأتي خصومات شركة بيبسي بعد حملة المقاطعة الكبرى التي تتعرض لها الشركة في مصر على خلفية دعمها للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

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