Advertisement

عربي-دولي

القسام تبثّ مقطع فيديو لـ"محمد الضيف": ابدؤوا بالزحف نحو فلسطين

Lebanon 24
27-03-2024 | 13:20
A-
A+
Doc-P-1180036-638471642540356622.jpg
Doc-P-1180036-638471642540356622.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بثّت كتائب القسّام بثفيديو لقائد هيئة أركان الكتائب القسام محمد الضيف، دعا من خلاله الدول العربية والإسلامية إلى الزحف نحو فلسطين.

وقال الضيف: "ابدؤوا بالزحف الآن وليس غدًا نحو فلسطين ولا تجعلوا قيودًا ولا حدودًا ولا أنظمة تحرمكم شرف المشاركة في تحرير المسجد الأقصى".
 
Advertisement
المصدر: الميادين
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:03 | 2024-03-27
14:58 | 2024-03-27
14:44 | 2024-03-27
14:36 | 2024-03-27
13:30 | 2024-03-27
13:06 | 2024-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24