بثّت كتائب القسّام بثفيديو لقائد هيئة أركان الكتائب القسام محمد الضيف، دعا من خلاله الدول العربية والإسلامية إلى الزحف نحو فلسطين.



وقال الضيف: "ابدؤوا بالزحف الآن وليس غدًا نحو فلسطين ولا تجعلوا قيودًا ولا حدودًا ولا أنظمة تحرمكم شرف المشاركة في تحرير المسجد الأقصى".

كتائب القسّام تعيد بث فيديو لقائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف "أبو خالد":



"ابدؤوا بالزحف الآن وليس غدًا نحو #فلسطين ولا تجعلوا قيودًا ولا حدودًا ولا أنظمة تحرمكم شرف المشاركة في تحرير #المسجد_الأقصى".#الميادين #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/c75RT6JwuJ — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) March 27, 2024 Advertisement