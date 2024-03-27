كتائب القسّام تعيد بث فيديو لقائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف "أبو خالد":
"ابدؤوا بالزحف الآن وليس غدًا نحو #فلسطين ولا تجعلوا قيودًا ولا حدودًا ولا أنظمة تحرمكم شرف المشاركة في تحرير #المسجد_الأقصى".#الميادين #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/c75RT6JwuJ
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) March 27, 2024
كتائب القسّام تعيد بث فيديو لقائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف "أبو خالد":
"ابدؤوا بالزحف الآن وليس غدًا نحو #فلسطين ولا تجعلوا قيودًا ولا حدودًا ولا أنظمة تحرمكم شرف المشاركة في تحرير #المسجد_الأقصى".#الميادين #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/c75RT6JwuJ