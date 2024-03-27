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نتنياهو لحماس: لا تراهنوا

Lebanon 24
27-03-2024 | 13:30
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 أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السيناتور الجمهوري الأمريكي ريك سكوت، بأنه ألغى زيارة وفد إسرائيلي كان متوجها إلى الولايات المتحدة، لتوجيه "رسالة إلى حماس"، وذلك عقب فشل الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع في استخدام حق النقض ضد قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
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وخلال لقاء مع سكوت في مكتب رئيس الوزراء، قال نتنياهو إن "قراره بعدم إرسال الوفد إلى واشنطن في أعقاب قرار مجلس الأمن كان بمثابة رسالة إلى حماس: لا تراهنوا على هذه الضغوط، لن ينجح الأمر".

وقال نتنياهو بحسب بيان صادر عن مكتبه: "اعتقدت أن القرار الأمريكي في مجلس الأمن كان خطوة سيئة للغاية. أسوأ ما في الأمر هو أنه شجع حماس على اتخاذ موقف متشدد والاعتقاد بأن الضغط الدولي سيمنع إسرائيل من إطلاق سراح الرهائن وتدمير حماس".
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