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عربي-دولي
بطريقة واحدة.. الجيش الإسرائيلي يشرح الحل لإنهاء الحرب في غزة ولبنان
Lebanon 24
27-03-2024
|
14:36
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أكّدت مصادر في الجيش الإسرائيلي لصحيفة "جيروزاليم بوست"، أن الحرب لن تنتهي في غزة ولبنان إلا بحل ديبلوماسي.
وذكرت المصادر أنه من أجل إنهاء الحرب في غزة وجنوب لبنان "يجب التوصل إلى اتفاق دبلوماسي أو أكثر".
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هذا وأوضحت الصحيفة أن "الجيش الإسرائيلي يعتقد أنه حقق إنجازات عسكرية كبيرة على الجبهتين، لكن التحركات الدبلوماسية من قبل السياسيين ستكون ضرورية لترجمة تلك المكاسب العسكرية إلى تقدم واستقرار على المدى الطويل".
وتابعت: "في ظل غياب خطة واضحة لإدارة غزة بعد الحرب، يعتقد الجيش الإسرائيلي أنه ما يزال بإمكان حماس العودة بسهولة إلى المناطق التي كان الجيش الإسرائيلي قد سيطر عليها سابقا، كما حدث مع مستشفى الشفاء في شمال غزة".
يأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه الجيش الإسرائيلي وحزب الله جولة أخرى من التصعيد في الـ72 ساعة الماضية.
وأشارت "جيروزاليم بوست" إلى أن الجيش الإسرائيلي "ليس قريبا" من عملية في رفح خلال الأسابيع المقبلة، مضيفة "قد تكون هذه العملية أكثر احتمالا بعد شهر رمضان".
وأبرزت: "وحتى في هذا السيناريو، من المتوقع أن يستغرق الأمر عدة أسابيع، إن لم يكن أكثر، لإجلاء 1.4 مليون مدني فلسطيني هناك بطريقة توصلهم إلى مكان يتوفر فيه ما يكفي من الخيام والمستشفيات الميدانية والغذاء للحفاظ على حياتهم". (سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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