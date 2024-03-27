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عربي-دولي

جثة داخل المحكمة.. سارق أنهى حياته في دورة المياه

Lebanon 24
27-03-2024 | 14:44
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عثر على جثة سارق وضع حدا لحياته شنقاً داخل محكمة مصر الجديدة، مستغلا تواجده في دورة المياه.

وكشفت التحريات أن "المتوفي شاب يبلغ من العمر 38 سنة مقيم في منطقة باب الشعرية، اتهم في جنحة مرور وتم ضبطه وعرضه على جهات التحقيق وقررت إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات في القضية".
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وذكرت وسائل اعلام مصرية انه "أثناء فحص أحوال المتهم تبين أنه مطلوب في 7 قضايا سرقة وتم نقله إلى محكمة مصر الجديدة، لإجراء معارضة على القضايا المتهم فيها. ولكن المتهم استغل تواجده في دورة المياه وشنق نفسه داخلها وتوفي في الحال".
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما أمرت جهات التحقيق بإعداد تقرير الصفة التشريحية حول الوفاة.

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