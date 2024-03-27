في رام الله.. سطو مسلح على معمل للذهب

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حصلت عملية سطو مسلح على معمل للذهب داخل منزل أحد المواطنين في حي عين منجد بمدينة رام الله.وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات العقيد لؤي ارزيقات، مساء اليوم، إن "الشرطة والأجهزة الأمنية باشرت إجراءات البحث والتحري".