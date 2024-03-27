البيت الأبيض عبّر عن تعازيه بمن غرقوا عند محاولة انتشال المعونات في غزة

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عبّر البيت الأبيض عن تعازيه في من غرقوا وهم يحاولون انتشال مساعدات أسقطتها طائرة في المياه قبالة شاطئ غزة.وكانت السلطات الصحية في غزة قد أفادت امس الثلاثاء، بأن 12 شخصا غرقوا في أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات وسط مخاوف متزايدة من المجاعة بعد مرور ستة أشهر تقريبا على بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع.وقتل أيضاً 6 مواطنين آخرين نتيجة التدافع في أكثر من مكان حين كانوا يحاولون الحصول على مساعدات ألقتها الطائرات بشكل خاطئ أيضاً في ظل المجاعة المستمرة.