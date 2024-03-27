جريمة حرب جديدة.. إسرائيل تعدم فلسطينيين وتدفنهما بالجرافة (فيديو)

مرة جديدة، ترتكب إسرائيل وكعادتها جريمة حرب، قتلت خلالها فلطينيين في شارع الرشيد.

فقد بثت قناة الجزيرة، مشاهد لإعدام قوات الاحتلال، فلسطينيين اثنين، خلال محاولتهما العودة إلى مناطق شمال غزة، إذ تظهر اللقطات شابين يقتربان من موقع تمركز لجنود الاحتلال، على شارع البحر، وهما يلوحان بأيديهما وراية بيضاء، أنهما أعزلان، قبل أن يختفي أحدهما ويتم إعدامه بالرصاص.

فيما شعر الثاني بالخطر، وتراجع وهو يلوح برايته البيضاء، لكن مدرعة للاحتلال لاحقته، وقامت بإطلاق النار عليه من رشاشها الثقيل وأعدمته على الفور.



ولم يكتف الاحتلال بجريمته بحق الشهيدين، بل قامت إحدى جرافاته بالتمثيل بجثتيهما وجرفهما باتجاه القمامة وإلقاء التراب عليهما، أمام بقية النازحين المتواجدين في المنطقة.