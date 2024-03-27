نسب تأييد الهجمات الإسرائيلية على غزة تتراجع.. استطلاع يكشف

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أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب الأميركية انخفاضا في تأييد الرأي العام الأميركي للعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وبحسب الاستطلاع، فإن 55 بالمئة من الأميركيين باتوا يعارضون العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، فيما يؤيدها حوالي 36 في المئة من الأميركيين.ونتائج الاستطلاع فيما يخص المؤيدين للعملية سجلت تراجعا واضحا، مقارنة مع الاستطلاع الذي أجري في أعقاب هجوم حماس في 7 تشرين الأول، وبالتحديد في تشرين الثاني، وأظهر حينها أن نصف الأميركيين يوافقون على تصرفات إسرائيل.وشهدت النتائج انخفاضا أكثر حدة بين الديمقراطيين، حيث أن أقل 18 في المئة يقولون إنهم يوافقون على تصرفات إسرائيل.ومن بين الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم مستقلين، انخفضت نسبة الموافقة من 47 في المئة إلى 29 في المئة في الفترة نفسها. (سكاي نيوز عربية)