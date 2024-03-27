19
o
بيروت
21
o
طرابلس
15
o
صور
22
o
جبيل
17
o
صيدا
22
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
21
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بعد الإصلاحات المنفّذة.. مصر توافق على ميزانية ضخمة للبلاد
Lebanon 24
27-03-2024
|
16:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب في الموعد الدستوري بنهاية الشهر الجاري.
وخلال الاجتماع، أشار محمد معيط، وزير المالية المصري، إلى أنه سيتم يوم الأحد المقبل، ولأول مرة، تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب، تلك الموازنة التي تشمل "الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية"، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه (135.39 مليار دولار)، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه.
Advertisement
وأضاف معيط أن الخطوة تعكس الإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها بالتعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد الذي تم بمقتضاه إدخال مفهوم "موازنة الحكومة العامة"، التي تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية، على نحو يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.
وأضاف الوزير، أن الحكومة المصرية تستهدف في الموازنة العامة الجديدة للدولة تحقيق فائض أولي كبير أكثر من 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6 في المئة.(سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
إقتصاد
عربي-دولي
Advertisement
الأكثر قراءة
ممثل لبناني شهير يتعرّض لأزمة صحية تُدخله المستشفى.. شاهدوا الصور
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير يتعرّض لأزمة صحية تُدخله المستشفى.. شاهدوا الصور
02:40 | 2024-03-27
27/03/2024 02:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة فنان لبناني شهير تستعرض سيارتها الفارهة (صور)
Lebanon 24
زوجة فنان لبناني شهير تستعرض سيارتها الفارهة (صور)
05:49 | 2024-03-27
27/03/2024 05:49:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سوق العقارات: هذه حال الأسعار والشقق "اللقطة" في بيروت والمناطق
Lebanon 24
سوق العقارات: هذه حال الأسعار والشقق "اللقطة" في بيروت والمناطق
04:00 | 2024-03-27
27/03/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل ترتكب مجزرة في الناقورة.. 4 شهداء إثر قصف عنيف وهذه تفاصيل ما جرى!
Lebanon 24
إسرائيل ترتكب مجزرة في الناقورة.. 4 شهداء إثر قصف عنيف وهذه تفاصيل ما جرى!
13:18 | 2024-03-27
27/03/2024 01:18:34
Lebanon 24
Lebanon 24
7 شهداء بغارة إسرائيلية ليلا على الهبارية.. وفيديوهات وصور حصرية تكشف هول المجزرة
Lebanon 24
7 شهداء بغارة إسرائيلية ليلا على الهبارية.. وفيديوهات وصور حصرية تكشف هول المجزرة
00:00 | 2024-03-27
27/03/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:12 | 2024-03-27
آخر هفوات بايدن.. السفر عبر جسر بالتيمور المنهار!
17:00 | 2024-03-27
خارطة تكشف توزعه.. أين ينتشر تنظيم "داعش" عالمياً؟
16:59 | 2024-03-27
الإستعدادات لاجتياح رفح بدأت.. هذا ما سيفعله نتنياهو
16:31 | 2024-03-27
نسب تأييد الهجمات الإسرائيلية على غزة تتراجع.. استطلاع يكشف
16:14 | 2024-03-27
جريمة حرب جديدة.. إسرائيل تعدم فلسطينيين وتدفنهما بالجرافة (فيديو)
16:02 | 2024-03-27
البيت الأبيض عبّر عن تعازيه بمن غرقوا عند محاولة انتشال المعونات في غزة
فيديو
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
04:44 | 2024-03-27
27/03/2024 23:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
03:48 | 2024-03-25
27/03/2024 23:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
01:53 | 2024-03-25
27/03/2024 23:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24