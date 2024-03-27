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الإمارات تعلن تنفيذ أكبر إنزال جوي للمساعدات على غزة

Lebanon 24
27-03-2024 | 17:51
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أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الأربعاء، عن تنفيذ "أكبر" عملية إنزال جوي للمساعدات على غزة بالتعاون مع الجيش المصري.

وقالت الوزارة، في بيان عبر منصة "إكس"، إنه تم تنفيذ عملية الإسقاط الجوي الـ16 للمساعدات على شمال قطاع غزة بواسطة أطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية للإمارات ولمصر.
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وأضافت أن هذا الإنزال الجوي هو "الأكبر" حيث حملت 3 طائرات 90 طنا من المساعدات، وجرت عملية الإنزال فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة.

وتابعت أن المساعدات التي قدمتها الإمارات خلال عمليات الإنزال بلغت 664 طنا.(سي ان ان)
المصدر: سي ان ان
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