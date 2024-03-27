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الجيش الأميركي: دمّرنا 4 مسيّرات حوثية استهدفت سفينة حربية

Lebanon 24
27-03-2024 | 20:00
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أفاد الجيش الأميركي، فجر اليوم الخميس، بأنه دمّر 4 مسيرات طويلة المدى أطلقها الحوثيون، دون تسجيل إصابات أو أضرار.
وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان يتعلق بعملياته يوم الأربعاء: "استطاعت القيادة المركزية تحديد وتدمير 4 طائرات بدون طيار بعيدة المدى تم إطلاقها من قبل الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن".
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وأضاف البيان: "كانت هذه الطائرات المسيرة تستهدف سفينة حربية أميركية وبالمقابل قامت السفينة الحربية بالدفاع عن النفس ضمن منطقة البحر الأحمر".
وتابع: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع اي إصابات أو أضرار للسفن الأميركية أو التحالف".
واختتم البيان بالقول: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للبحرية الأميركية والسفن التجارية".
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