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عربي-دولي

بوتين: تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16 لن يغيّر الوضع على الأرض

Lebanon 24
27-03-2024 | 20:30
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نقلت وكالات أنباء روسية عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله للطيارين العسكريين يوم الأربعاء إنه إذا زودت الدول الغربية أوكرانيا بمقاتلات إف-16 فإن تلك الطائرات لن تغير الوضع في ساحة المعركة.
وقال بوتين: "إن المقاتلات يمكنها حمل أسلحة نووية وسيتعين على موسكو أن تأخذ ذلك في الاعتبار في تخطيطها العسكري".
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وأشار إلى أنه "إذا تم إطلاق هذه الطائرات من أراضي دولة ثالثة فإنها ستصبح هدفا مشروعاً".
وأضاف: "مقاتلات إف-16 سيتمّ تدميرها تماماً مثل المعدات الغربية الأخرى التي تم تسليمها إلى كييف".
ورداً على سؤال يتعلق بتقييمه لأداء سلاح الجو في الحرب بأوكرانيا، قال بوتين: "عظيم. الجميع يعمل بشكل مثالي، وهم يساهمون بشكل كبير في تحقيق هدف مشترك"، لافتاً إلى أن الطيران العسكري الروسي يقوم بعمل شاق للغاية، ومشيداً بأداء طيران الجيش والقاذفات وكذلك طيران النقل العسكري.

وجاءت تصريحات بوتين أمام الطيارين خلال اجتماع شمالي موسكو في أعقاب تعليقات أدلى بها في وقت سابق اليوم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قال فيها إن "الطائرات يتعيّن أن تصل إلى أوكرانيا في الأشهر المقبلة".
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