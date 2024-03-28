انفجار هائل بمحطة وقود في ولاية أميركية.. وفيديو يوثق المشهد

وقع انفجار قوي في محطة وقود في مدينة بولينغ غرين بولاية كنتاكي الأميركية، بحسب ما أفادت صحيفة Courier Journal.



وذكرت الصحيفة أن إدارة الشرطة، قامت بإغلاق عدة شوارع في المنطقة، كما صدرت أوامر بإخلاء مدرسة واحدة على الأقل، فيما لا توجد معلومات حول الضحايا حتى الآن. (روسيا اليوم)

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