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عربي-دولي
بعد تعرّضه لمضاعفات جرّاء تعثره في منزله.. وفاة سيناتور أميركي بارز (صورة)
Lebanon 24
28-03-2024
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توفي السناتور الأميركي السابق، والمرشح السابق لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الديمقراطي عام 2000، جو ليبرمان أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 82 عاما في نيويورك، بعد تعرضه لمضاعفات جراء تعثره في منزله، حسبما ذكرت أسرته في بيان.
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وجاء في البيان أن "زوجته الحبيبة هداسا وأفراد أسرته كانوا معه عندما توفي".
وكان ليبرمان مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس في انتخابات عام 2000، التي فاز بها الجمهوري جورج دبليو بوش على الديمقراطي إل غور.
وفشل في محاولة الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة عام 2004 متأثرا بدعمه لحرب العراق.
وانتخب ليبرمان لعضوية مجلس الشيوخ للمرة الأولى في عام 1988، وخسر في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في عام 2006 لكنه احتفظ بمقعده بفوزه في الانتخابات العامة كمرشح مستقل.
وأيد ليبرمان السناتور الجمهوري جون مكين لمنصب الرئيس في خطاب ألقاه في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري عام 2008، لكنه أيد لاحقا هيلاري كلينتون عام 2016 وجو بايدن عام 2020 في سباق الرئاسة، وكلاهما من الحزب الديمقراطي.
وتقاعد ليبرمان من مجلس الشيوخ في عام 2013 بعد أربع فترات مدة كل منها ست سنوات. (الحرة)
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