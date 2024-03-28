بعد تعرّضه لمضاعفات جرّاء تعثره في منزله.. وفاة سيناتور أميركي بارز (صورة)

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توفي السناتور الأميركي السابق، والمرشح السابق لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الديمقراطي عام 2000، جو ليبرمان أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 82 عاما في نيويورك، بعد تعرضه لمضاعفات جراء تعثره في منزله، حسبما ذكرت أسرته في بيان.وجاء في البيان أن "زوجته الحبيبة هداسا وأفراد أسرته كانوا معه عندما توفي".وكان ليبرمان مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس في انتخابات عام 2000، التي فاز بها الجمهوري جورج دبليو بوش على الديمقراطي إل غور.وفشل في محاولة الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة عام 2004 متأثرا بدعمه لحرب العراق.