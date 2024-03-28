Advertisement

عربي-دولي

بعد تعرّضه لمضاعفات جرّاء تعثره في منزله.. وفاة سيناتور أميركي بارز (صورة)

Lebanon 24
28-03-2024 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1180183-638472042492299698.jpg
Doc-P-1180183-638472042492299698.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي السناتور الأميركي السابق، والمرشح السابق لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الديمقراطي عام 2000، جو ليبرمان أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 82 عاما في نيويورك، بعد تعرضه لمضاعفات جراء تعثره في منزله، حسبما ذكرت أسرته في بيان.
Advertisement

وجاء في البيان أن "زوجته الحبيبة هداسا وأفراد أسرته كانوا معه عندما توفي".

وكان ليبرمان مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس في انتخابات عام 2000، التي فاز بها الجمهوري جورج دبليو بوش على الديمقراطي إل غور.

وفشل في محاولة الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة عام 2004 متأثرا بدعمه لحرب العراق.
 
ليبرمان انتخب لعضوية مجلس الشيوخ للمرة الأولى في عام 1988. أرشيفية


وانتخب ليبرمان لعضوية مجلس الشيوخ للمرة الأولى في عام 1988، وخسر في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في عام 2006 لكنه احتفظ بمقعده بفوزه في الانتخابات العامة كمرشح مستقل.

وأيد ليبرمان السناتور الجمهوري جون مكين لمنصب الرئيس في خطاب ألقاه في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري عام 2008، لكنه أيد لاحقا هيلاري كلينتون عام 2016 وجو بايدن عام 2020 في سباق الرئاسة، وكلاهما من الحزب الديمقراطي.

وتقاعد ليبرمان من مجلس الشيوخ في عام 2013 بعد أربع فترات مدة كل منها ست سنوات. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:58 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:25 | 2024-03-28
03:04 | 2024-03-28
02:59 | 2024-03-28
02:56 | 2024-03-28
02:47 | 2024-03-28
02:12 | 2024-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24