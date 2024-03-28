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عربي-دولي

روسيا استخدمت سلاحا جديدا في خاركيف.. هذا ما كشفه مسؤولون أوكرانيون

Lebanon 24
28-03-2024 | 00:45
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أعلن مسؤولون محليون ان روسيا من المحتمل أن تكون قد استخدمت نوعا جديدا من القنابل الموجهة في ضربات جوية على مدينة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا أدت إلى مقتل شخص واحد على الأقل أمس الأربعاء.

وأفاد مسؤولون بأن 19 شخصا أصيبوا من بينهم أربعة أطفال أحدهم رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر في خاركيف، في أحدث الضربات منذ إعلان روسيا شنها عملية عسكرية في أوكرانيا عام 2022
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أوكرانيا تندد

ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالهجوم ووصفه بأنه "إرهاب روسي".

من جهته، قال فولوديمير تيموشكو رئيس شرطة خاركيف قال إن موسكو ربما استخدمت نوعا جديدا من القنابل الموجهة وصفها باسم "يو.إم.بي.بي دي-30".

أما رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف فقد أفاد على تلغرام بوقوع غارة أخرى بعد منتصف الليل على أحد أحياء المدينة تسببت في تدمير مطعم وتحطيم نوافذ في مبنى مجاور دون وقوع إصابات.

وقال ممثلو الادعاء في منطقة خاركيف إن طفلا عمره 12 عاما لقي حتفه عندما قصفت القوات الروسية بلدة بوروفا جنوب شرقي خاركيف.
وفرضت الشرطة طوقا أمنية حول مبنى سكني من خمسة طوابق تعرض للقصف وتحطمت نوافذه ولحقت أضرار بالغة بالشرفات.

ولم تعلق روسيا بعد على هذه التصريحات، إلا أن موسكو تنفي دائما استهداف المدنيين في حربها مع أوكرانيا.

وتتعرض خاركيف والمنطقة المحيطة بها بشكل متكرر لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين، لكن استخدام القنابل الموجهة ذات العيار الكبير أمر لم تعتاده المدينة.(سكاي نيوز)



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