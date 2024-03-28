​مسلّح فتح النار عليهم.. إصابة إسرائيليين بالضفة الغربية وفيديو يوثق المشهد

استهدفت عملية إطلاق نار في شارع 90 بمنطقة الأغوار بالضفة الغربية قرب مدينة أريحا، عدداً من المركبات الإسرائيلية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن عملية إطلاق النار في الأغوار، أدت إلى إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة ومتوسطة وطفيفة.

إلى ذلك، قال جيش العدو الإسرائيلي أن "مسلّحاً فتح النار على عدة سيارات قرب بلدة العوجا في الضفة الغربية"، مشيراً إلى أنه "جرى إغلاق الطرق قرب البلدة لملاحقة منفذ لبعملية إطلاق نار".

وكانت أفادت تقارير إسرائيلية بوقوع 3 إصابات بين المستوطنين، مؤكدة أن أحدهم في حالة حرجة.

ووثقت صور ومقاطع فيديو المشهد من مكان الحادث، حيث انتشر مشاهد للحافلات المتضررة.