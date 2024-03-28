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عربي-دولي

شجار كبير في مطار شارل ديغول في باريس.. هذا ما حصل (فيديو)

Lebanon 24
28-03-2024 | 02:07
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شهد مطار شارل ديغول في باريس حالة من الاضطراب والعنف، وذلك بسبب مجموعة من الأكراد، حاولوا إيقاف عملية ترحيل ناشط كردي معروف إلى تركيا.

وانتشر عبر مواقع التواص الاجتماعي، فيديو لشجار عنيف، يخوضه العشرات، داخل مطار باريس، مما أثار التساؤلات والقلق.
 
 
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ووفقا لصحيفة "هبرلر" التركية، فإن الشجار كان سببه مجموعة من الأكراد، أرادوا إيقاف عملية ترحيل للناشط الكردي فراس كوركماز إلى تركيا.

ويعتبر كوركماز ناشط معروف مساند لحزب العمال الكردستاني، واشتهر بمعارضته العلنية والشرسة للحكومة التركية.

وبعد محاولته للجوء في فرنسا، قررت الحكومة الفرنسية ترحيله إلى تركيا، وهو ما أثار غضب عدد من الأكراد الذين توجهوا إلى مطار باريس يوم الترحيل، ودخلوا في مواجهات عنيفة مع السلطات الفرنسية.

وظهر عدد من الأكراد في شجار عنيف مع قوات الأمن الفرنسية داخل المطار، لمنع ترحيل كوركماز.(سكاي نيوز)

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