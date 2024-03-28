"هدنة غزة": موعد لاجتماع جديد.. وعملية محدودة في رفح!

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، أمس الأربعاء، ان الوزارة لا تعتقد بأن المحادثات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن الرهائن قد انتهت.وأضاف أن واشنطن ترى أن هناك إمكانية لمواصلة السعي لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس.وردا على سؤال للصحفيين عما إذا كانت عملية عسكرية محدودة في رفح يمكن أن تقضي على ما تبقى من قادة حماس، قال ميلر: "نعم".موعد لاجتماع جديدوفي وقت سابق، ذكرت شبكة "إن.بي.سي" التلفزيونية نقلا عن مسؤول أميركي أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ البيت الأبيض بأنه يريد تحديد موعد آخر لاجتماع ملغى بشأن عملية عسكرية مزمعة في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.وكان نتنياهو قال، الإثنين، إنه لن يرسل الوفد بعد أن امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.وقال إن هذا كان "تراجعا واضحا" عن الموقف الأميركي السابق.وذكرت "إن.بي.سي" أن مسؤولين كبارا في الإدارة الأميركية يعملون مع إسرائيل لتحديد موعد للاجتماع.وأشار البيت الأبيض الأسبوع الماضي إلى أنه يعتزم إطلاع المسؤولين الإسرائيليين على البدائل للقضاء على حركة حماس في غزة دون شن هجوم بري في رفح تقول واشنطن إنه سيمثل "كارثة".(سكاي نيوز)