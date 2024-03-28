بعد هجوم موسكو.. هل يحظر بوتين تطبيق تليغرام؟

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يحظى تطبيق تليغرام للمراسلة في روسيا بشعبية واسعة، فالروس المحرومون من فيسبوك أو منصة إكس تويتر سابقا منذ حظر تلك التطبيقات الأميركية في البلاد قبل نحو عامين، لا يستخدمون الا تليغرام.لكن الهجوم المروع الذي طال قاعة الاحتفالات في مجمع كروكوس سيتي هول بضواحي موسكو الأسبوع الماضي، رسم العديد من الأسئلة حول التطبيق الشهير في البلاد، لاسيما بعد توقيف 4 من المتورطين في الهجوم، والذي أقر بعضهم أنه تم التواصل معهم عبر تليغرام من أجل تجنيدهم وحثهم على تنفيذ الهجوم الدامي الذي خلف أكثر من 140 قتيلاً وسط فقدان نحو 95 أيضا.إلا أن الكرملين قطع الشك باليقين، اذ نفى المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، وجود خطط في الوقت الحالي لحظر منصة "تليغرام" في روسيا.وقال رداً على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تخطط لحجب "تليغرام": "لا توجد مثل هذه الخطط في الوقت الحالي".لكنه أردف أن بلاده تتوقع من بافيل دوروف، مؤسس تليغرام، إيلاء مزيد من الاهتمام لحقيقة أن "هذه المنصة الفريدة والرائعة من الناحية التكنولوجية، أصبحت على نحو متزايد أداة في أيدي الإرهابيين وتستخدم لأغراض إرهابية".يذكر أن مسلحين بالرشاشات والقنابل كانوا اقتحموا المسرح الأسبوع الماضي، وبدأوا بإطلاق النار نحو المدنيين، ما أدى إلى مقتل العشرات. وتمكنت القوات الأمنية لاحقا من إلقاء القبض على جميع المسلحين الأربعة المشتبه بتنفيذهم مذبحة قاعة الحفلات هذه، ليتبين أنهم من طاجاكستان، وجرى تجنيدهم عبر تليغرام، وفق اعترافاتهم. (العربية)