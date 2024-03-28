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عربي-دولي

تحذير أممي من إصابات الكوليرا في هذا البلد

Lebanon 24
28-03-2024 | 05:16
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نبهت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إلى أن عدد المصابين بالكوليرا والإسهال السائل الحاد في الصومال منذ بداية العام بلغ حوالى 4400 مصاب، توفي منهم 54 شخصا، في ازدياد كبير مقارنة بالسنوات السابقة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن "مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا، يشعر بالقلق إزاء انتشار الكوليرا والإسهال السائل الحاد في البلاد".
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وأضاف أنه منذ مطلع العام "تم تسجيل ما يقرب من 4400 إصابة و54 حالة وفاة في نصف مناطق الصومال تقريبا"ن مشيرا إلى أن "أكثر من 60 في المئة من المتوفين هم أطفال دون سن الخامسة".

وأوضح دوجاريك أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن هذا العدد يبلغ ثلاثة أضعاف متوسط السنوات الثلاث السابقة.

والكوليرا مرض ينتشر عن طريق الأطعمة والمياه الملوثة بالبراز الذي يحتوي على بكتيريا "فيبريو كوليرا".

ومنذ العام 2021 يسجل هذا المرض انتشارا حادا على مستوى العالم.

والدول لأكثر تضررا بهذا المرض هي الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وهايتي والسودان وسوريا وزامبيا وزيمبابوي.

ومكافحة المرض يعوقها عدم توفر كميات كافية من اللقاحات.
وفي هذا السياق، وضعت الأمم المتحدة "خطة عمل" للصومال مدتها ستة أشهر تشتمل على التخزين المسبق لأدوات العلاج ورصد الحالات، وما إلى ذلك. لكن تمويل هذه الخطة يتطلب 6 ملايين دولار. (الحرة)





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