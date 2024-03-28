في مصر.. تحذيرات من تغيرات مفاجئة في الطقس اليوم

حذرت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر منار غانم من حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 28 اذار 2024، حيث تشهد البلاد موجة حرّ شديد.





وقالت غانم: تشهد البلاد أول موجة حارة في فصل الربيع، وذروة الموجة كانت أمس الأربعاء وتستمر اليوم الخميس، والعظمى على القاهرة الكبرى تصل 32 درجة مئوية.

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وأوضحت غانم: حتى منتصف الأسبوع القادم تستمر درجات الحرارة في الارتفاع وتكون أعلى من المعدلات الطبيعية مع أجواء حارة في النهار، إذ تصبح الأجواء حارة على معظم المحافظات، ولطيفة خلال الليل مع تحسن كبير في درجات الحرارة.

وأكدت غانم: غدًا الخميس من المتوقع أن تشهد البلاد أتربة عالقة في النهار التي تؤثر على الرؤية الأفقية على القاهرة الكبرى الوجه البحري مدن القناة جنوب البلاد، بالإضافة إلى نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على غرب البلاد والسواحل الشمالية الغربية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه مع فترات الليل غدًا الخميس تتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ومن المتوقع فرص سقوط الأمطار متوسطة في الليل على السواحل الشمالية الغربية، وبعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري قد تكون خفيفة خلال ساعات الليل المتأخر، ومناطق من جنوب الوجه البحري القاهرة الكبرى مدن القناة، وتستمر حتى فترة الصباح وتشمل مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

واستكملت: اعتبارًا من الجمعة المقبلة تتراوح درجة الحرارة ما بين 29 إلى 30 درجة مئوية، محذرة: لابد من ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية. (RT)