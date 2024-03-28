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عربي-دولي

عن العمليات الإسرائيلية داخل مستشفى الشفاء.. هذا ما تم كشفه

Lebanon 24
28-03-2024 | 06:03
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في خضم المعارك الحاصلة داخل مستشفى الشفاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن مسلحين من حركة حماس فتحوا النار على جنود الجيش الإسرائيلي من داخل "وحدة الطوارئ" في مستشفى الشفاء.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنودا من اللواء 401 ولواء ناحال ووحدة البحرية 13 قتلوا مسلحي حماس. 
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وتم القضاء على نحو 200 شخص في منطقة المستشفى، كما تم اعتقال مئات آخرين، منذ بدء العمليات في مستشفى الشفاء.

وبشكل منفصل، ضربت قوات من لواء المغاوير، بنى تحتية لحماس تحتوي على أسلحة في منطقتي الأمل والقرارة، كما عثرت القوات على عبوات ناسفة وقذائف هاون، وفقا لبيان الجيش الإسرائيلي.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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