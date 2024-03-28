ماذا تعني دعوة ترامب إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟

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وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن ترامب أعرب بذلك عن تضامنه مع خصمه جوزيف بايدن، الذي لم يعارض استمرار الأعمال العدائية فحسب، بل سمح أيضًا باعتماد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار، الأمر الذي تسبب في رد فعل سلبي للغاية من جانب السلطات الإسرائيلية. ذكر موقع "عربي 21" أن صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية نشرت تقريرا، تحدثت فيه عن دعوة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدانته، وإن كان بشكل مستتر إلى حد ما، المجازر الإسرائيلية، للمرة الأولى منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط.وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن ترامب أعرب بذلك عن تضامنه مع خصمه جوزيف بايدن، الذي لم يعارض استمرار الأعمال العدائية فحسب، بل سمح أيضًا باعتماد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار، الأمر الذي تسبب في رد فعل سلبي للغاية من جانب السلطات الإسرائيلية.

وتضيف الصحيفة أنه في ظل توتر العلاقات بشكل ملحوظ مع بايدن، توقعت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقي الدعم من ترامب، الذي تجمعه علاقات شخصية جيدة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، عادة ما يكون الناخبون الجمهوريون أكثر تأييدًا لإسرائيل من الديمقراطيين. ولهذا السبب، توجهت صحيفة "يسرائيل هيوم"، التي اشتهرت بقربها من حزب الليكود ونتنياهو شخصيًّا، إلى ترامب. ومع ذلك، فإن نتيجة المقابلة خالفت توقعات أنصار رئيس الوزراء.



إن ترامب لم يرد بنفس الطريقة التي رد بها نتنياهو على أحداث السابع من تشرين الأول، مشيرًا بشكل لا لبس إلى أن الوقت قد حان لإنهاء العملية في قطاع غزة.



وقال ترامب: "ينبغي التوقف. عليك فعل ذلك. على إسرائيل أن تكون حذرة للغاية؛ لأنها تخسر الكثير من العالم، وتخسر الكثير من الدعم".



وخلال زيارته للأردن، أوضح ترامب أن إسرائيل لا تزال وحيدة، بحيث يرغب الجميع، سواء في أوروبا أو في أميركا، إلى وقف القتال. يتطابق هذا مع خطاب ممثلي البيت الأبيض، على الرغم من أن الرئيس السابق انتقد في مقابلته مع "يسرائيل هيوم" كلا من بايدن ونائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس.



ويبدو أن صحيفة "يسرائيل هيوم" صدمت من ردود ترامب، لدرجة أنها قررت تعديلها؛ فلم تتطابق المقابلة المصورة المنشورة على موقع المجلة مع النص المطبوع.

وذكرت الصحيفة أن ترامب قال إن إسرائيل ارتكبت خطأ فادحا بنشرها صورًا ولقطات فيديو لقصف المناطق السكنية في غزة نيابة عن وزارة الدفاع، حيث تضررت صورة البلاد نتيجة لذلك.



وتخلى ترامب عن دعم نتنياهو في وقت يتواجد فيه الأخير في موقف حرج، بينما يتحرك البيت الأبيض من إقناع إسرائيل إلى ممارسة الضغط، بعد تبني مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين 25 آذار قراراً يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل نهاية شهر رمضان المبارك. وقد تم إعداده من قبل الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن: الجزائر وغيانا ومالطا وموزمبيق وسيراليون وسلوفينيا وسويسرا.



في الحقيقة، لا يدين القرار حماس، لكنه يطالب فقط "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن". في المقابل، ترفض الولايات المتحدة على نحو ثابت مثل هذه القرارات، مستخدمة حق النقض الذي تتمتع به دولة عضو دائمة في مجلس الأمن، ولهذا السبب لم يتم تبني أي منها منذ تشرين الأول. في حين امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، صوتت 14 دولة مشاركة في مجلس الأمن لصالح القرار، وتم تمريره. ردًّا على ذلك، أعلنت إسرائيل أنها تعتبر هذه الوثيقة استشارية ولن تنفذها.



وتستبعد الصحيفة إعطاء الولايات المتحدة الضوء الأخضر لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكها لقرار الأمم المتحدة. ومع ذلك، فإن الأزمة في العلاقات مع الحليف جلية للعيان بعد إلغاء نتنياهو زيارة وفد حكومي للولايات المتحدة.



وعلى وجه الخصوص، كان من المخطط وصول المقرب من رئيس الوزراء المسؤول عن الاتصالات مع واشنطن، وزير التخطيط الاستراتيجي الإسرائيلي رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي.



وقد أصر بايدن على زيارتهم، حيث كان من المقرر مناقشة هجوم الجيش الإسرائيلي على رفح، آخر مدينة في قطاع غزة تحت سيطرة حماس. وأوضح بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن الولايات المتحدة تخلت عن موقفها الثابت في مجلس الأمن، بعد السماح بتبني قرار "يعطي حماس الأمل في أن تؤدي الضغوط الدولية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن".



وفي ختام التقرير، نوهت الصحيفة بأن ترامب يطلب الشيء نفسه من إسرائيل. وعليه، تُركت إسرائيل دون دعم من حليفتها الأميركية.