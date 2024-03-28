6 دول عربية تسلم أميركا ورقة سياسية لإنهاء حرب إسرائيل على غزة

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كشفت مصادر مطلعة لـ"الشرق" أن ممثلي مجموعة الدول العربية الست سلموا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال لقاء في العاصمة المصرية، الخميس الماضي، ورقة سياسية تشكل أساساً لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وتقوم على إنشاء مسار موثوق لإقامة دولة فلسطينية خلال فترة لا تزيد عن ثلاث سنوات.وقالت المصادر إن المجموعة، التي ضمت وزراء خارجية كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، طلبت من بلينكن دراسة الورقة وتقديم رد أميركي بشكل عاجل.ونصت الورقة على وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وعودة السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع، وإقامة مسار لإنشاء دولة فلسطينية على حدود العام 1967، تبدأ بتطبيق كل البنود والأجزاء المعطلة من اتفاق أوسلو، مثل الانسحاب الإسرائيلي من مناطق الإدارة الأمنية والمدنية للسلطة الفلسطينية التي تسمى "أ" و "ب" والتي تشكل 40% من مساحة الضفة الغربية، وتشمل المدن الرئيسية.كما تشمل التوقف عن اقتحام هذه المناطق، وعودة الأمن الفلسطيني إلى المعابر، وإنشاء المطار والميناء، وتطبيق المرحلة الثالثة من الانسحاب الإسرائيلي من مناطق "ج" التي تشمل 13% منها، والتوقف عن الاقتطاعات المالية وغيرها.ونصت أيضاً على إجراء مفاوضات فلسطينية إسرائيلية بشأن إنشاء الدولة على مراحل خلال ثلاث سنوات.وقالت المصادر إن الورقة الجديدة قامت على أساس المبادرة العربية للسلام التي أعلنها الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز في العام 2002.